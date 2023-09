há 13 min 19:43

Roger Schmidt é o melhor treinador



Frame: CNN Portugal

Roger Schmidt recebeu esta quinta-feira o prémio de treinador do ano, relativo à última temporada. "Boa noite a todos. Quero pedir desculpa por não poder estar com todos, no sábado estarei na Thinkinh Football. Estou feliz, mas é um prémio que pertence a todos. Apesar disso, estou feliz por ser distinguido com este prémio. Agradeço a todos pelo prémio e espero que haja uma outra possibilidade de estar aí presente para receber este prémio", disse o treinador alemão, através de uma videochamada em direto.