Diretor desportivo do V. Guimarães: «O objetivo é fazer melhor que no ano passado»

Rogério Matias também falou antes do sorteio.



Proteção nas premeiras 3 jornadas



Ano passado houve ali algumas situações quando começámos a época, com jogos muito complicados para nós, é importante dar condições a todos os clubes que participam nas provas europeias terem condições de fazer boas prestações e somar pontos importantes para o ranking. É motivo de orgulho para o país ter equipas que somem pontos ano após ano. Vamos ter campeonato muito complicado, mas estamos confiantes de que vamos fazer boa época, ao nível do que é a exigência do Vitória, partimos com muita esperança e confiança.



Sexto lugar a repetir?



Se calhar no início poucos apostariam que o Vitória conseguisse ir à Europa, dentro do contexto de muita dificuldade. Contexto ainda é difícil mas com a ajuda de muita gente e dedicação de jogadores e equipa técnica conseguimos um campeonato fantástico, suportado pela direção que fez o melhor. O objetivo é fazer melhor que no ano passado, mas campeonato é longo e temos de pensar um jogo de cada vez.



Seis clubes do Minho



Em termos de logística é uma maravilha para nós, porque são perto. Mas as equipas no Minho têm muita qualidade e contamos sempre com os nossos adeptos.