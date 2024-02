Sindicato da Polícia 'estranha' que primeiro-ministro não tenha desejado 'as melhoras' aos agentes de baixa

Paulo Macedo, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, lamentou em declarações à CNN Portugal que o gabinete do primeiro-ministro tivesse considerado "um ato de insubordinação gravíssimo" a ausência dos agentes destacados para ode ontem - devidamente justificada com baixas médicas -, entendendo ter também sido colocada em causa a idoneidade dos médicos. Depois, achou "estranho" que nem António Costa nem o ministro da Administração Interna tenham tido "uma palavra de melhoras para com estes polícias, para que possam regressar ao trabalho o mais depressa possível".