Sp. Braga-Famalicão foi o jogo da Liga Betclic com mais tempo útil em agosto

O duelo entre Sp. Braga e Famalicão, a contar para a primeira jornada da Liga Portugal Betclic, foi esta segunda-feira distinguido com o prémio '#NãoPára' de agosto, relativo ao jogo com mais tempo útil de jogo, com 59,87%, que significam um total de 63 minutos.

Na ronda inaugural do campeonato, Ricardo Horta colocou os bracarenses na frente do marcador logo aos 9 minutos de jogo. Na segunda parte, o jovem Afonso Rodrigues empatou a partida (67') e Aranda, já no período de descontos (90'+5) deu a primeira vitória ao Famalicão esta temporada na Liga e, consequentemente, a primeira derrota do Sp. Braga na prova.