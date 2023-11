Speaker da Luz fez aviso contra a pirotecnia... cinco vezes em 10 minutos

Na antecâmara do apito inicial de Artur Soares Dias para o Benfica-Sporting da jornada 11 e já com a Luz a encher, o speaker do Estádio reforçou o aviso aos adeptos, referindo, cinco vezes em pouco mais de 10 minutos, o quão prejudicial é o uso de pirotecnia."Não queremos artefactos pirotécnicos. Diz não à pirotecnia. Não prejudiques o Benfica!", ouviu-se no recinto dos encarnados, que a meio da semana, em San Sebastián, foram notícia pelas piores razões, no caso por terem atirado tochas para as bancadas onde estavam os adeptos a Real Sociedad.