Sporting e Benfica favoritos nas apostas para os jogos grandes da jornada

A jornada 14 tem no seu calendário um Sp. Braga-Benfica e o clássico Sporting-FC Porto, dois jogos que mexem com os adeptos e... os apostadores. No comunicado de imprensa enviado às redações, a Betano, uma das principais casas de apostas, revelou que os dois favoritos para os jogos grandes da ronda são o Benfica e o Sporting.Na partida de domingo, a vitória das águias valecontrado clube minhoto, e 58% dos apostadores já decidiu mesmo meter as fichas no triunfo da formação orientada por Roger Schmidt. Em relação aos goleadores a preferência recai sobre Banza (2.45) no lado dos minhotos e Di María (2.72) pelo Benfica.Já no clássico, o Sporting parte como favorito com uma odd, um valor substancialmente mais baixo em relação ao que premeia o triunfo do FC Porto (). Curiosamente, os apostadores parecem mais convictos da vitória dos dragões e acreditam que ambas as equipas vão marcar.