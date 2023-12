Sporting-FC Porto, 2-0: o duelo em 5 factos

O Sporting venceu () na receção ao FC Porto, num duelo da 14.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu a análise da GoalPoint, que destacou os seguintes dados:Gyökeres somou apenas 3 ações diretas para golo, 1 remate e 2 passes para finalização, ambos para ocasião flagrante. A primeira abriu o ativo, a segunda ampliou-o (assistência) e a terceira só não deu o 3-0 porque Pote desperdiçou o bis. Terminou o jogo com os máximos de dribles eficazes (4), duelos ganhos (9) e ações na área (9).Amorim já pagou a fatura de retirar Hjulmand cedo demaisde jogos importantes. Desta vez manteve o dinamarquês até final e colheu os frutos. O médio este certinho no passe (87%),mas brilhou sobretudo na hora de anular o lado ofensivodo Porto, com 10 ações defensivas, máximo da partida.Eduardo Quaresma não era titular do Sporting desde 2021, mas a falta de hábito não o tomou. O central eclipsou Galeno (7 duelos ganhos em 8) e, apesar de ter sido rendido cedo (61’), terminou ainda assim como rei dos desarmes (6).A ausência de Fábio Cardoso do onze portista surpreendeu no sentido inverso, mas o central saltou para a reta finala tempo de ser o dragão mais certinho. Cardoso acertou todos os 14 passes que tentou (um deles para ocasião flagrante) e venceu os 2 duelos que disputou.Percebeu-se cedo que Pepe poderia ter um clássico para esquecer, quando começou a perder duelos. O capitão acabou expulsoaos 51 minutos, mas mesmo assim terminou como o mais driblado (3) a par de… Pepê, curiosa coincidência.