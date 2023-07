Taremi integra 11 do ano da Liga Bwin

Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto, integra o onze do ano da Liga Bwin, revelou este sábado a Liga Portugal.O jogador portista, escolhido pelos técnicos principais e capitães do escalão máximo do futebol profissional, foi o melhor marcador do campeonato, com 22 golos em 33 jogos.Além da eficácia, Taremi destacou-se ainda pelas sete assistências somadas ao longo da prova, acabando a temporada com 29 passes para golo.