Transfermarkt atualiza valores de mercado: Gyökeres e Neves 'apanham' António Silva e Diogo Costa no topo

João Neves e Viktor Gyökeres foram dois dos jogadores que mais valorizaram na recente atualização de valores de mercado do Transfermarkt, conseguindo ascender aos 45 milhões de euros de valorização, o que os coloca a par do duo que até agora partilhava o topo da tabela da Liga Betclic neste particular: Diogo Costa e António Silva - todos com 45M €.O médio do Benfica foi mesmo aquele mais valorizou na atuação de final de ano, passando dos 20 milhões de euros de setembro para os atuais 45M €. Quanto ao avançado sueco, valorizou 13 milhões, partindo dos 32M € para os 45. Além deste duo, nota ainda para a grande valorização de Ousmane Diomande, que passa dos 25M € para os 40M €.Em sentido inverso, os jogadores que mais desvalorizaram foram Orkun Kökçü (dos 35M € para 30M €) Pote (dos 32M € para 28M €), Gonçalo Guedes (dos 23M € para 18M €) e ainda Mehdi Taremi (dos 18M € para os 12M €).Fora da órbita dos grandes, o jogador mais valioso é Ricardo Horta, com os mesmos 20 milhões de euros, tal como Al Musrati que continua a valer 16M €. Em termos de valorização, destaque para Simon Banza, que passa a valer o 12M€ (valia 8M €).