«Um penálti não é uma falta»: Conselho de Arbitragem discordou do árbitro num lance do V. Guimarães-Estoril

Um dos áudios divulgados pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF na Sport TV, este domingo, foi o de um penálti assinalado sobre Safira no V. Guimarães-Estoril (3-2), da 7.ª jornada da Liga Betclic. O árbitro Miguel Nogueira marcou o castigo máximo e manteve a decisão mesmo depois de consultar as imagens. No entanto, João Ferreira, vice-presidente do CA, não concordou com a decisão e sublinhou que para se marcar penálti "tem de ser uma coisa clara e evidente"."Eu diria que há ali vários planos de câmara que parece não haver contacto e outra que mostra um ligeiro contacto. A questão macro é se este contacto é se é suficiente para a queda? Na nossa opinião, mesmo que haja um contacto, não é suficiente para fazer aquilo ao atacante. Há ali uma potenciação do contacto, um raspão, digamos assim. Tanto é que os dois jogadores caem quase da mesma forma, portanto, tanto é penálti como falta ofensiva, diria eu. Nesse sentido, o VAR, e bem, chamou o árbitro porque não há aqui suporte para garantir um penálti para uma equipa porque isto tem aqui de muito pouco para ser penálti. Eu diria praticamente nada. A haver contacto, e insisto que as imagens não comprovam. Nós não gostamos de ver penáltis a serem assinalados desta forma. O que nós normalmente dizemos aos nossos árbitros é que um penálti não é uma falta, um penálti normalmente resulta em golo e tem de ser uma coisa clara e evidente", começou por dizer dirigente, rematando: "Neste caso, na nossa opinião, o VAR fez muito bem em chamar o árbitro e o árbitro deveria ter seguido a sugestão do VAR."