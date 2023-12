V. Guimarães-Sporting, 3-2: O duelo em 5 factos

2,3

O V. Guimarães derrotou em casa o Sporting, por, num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu os seguintes destaques estatísticos por parte da GoalPoint:O Sporting registava até à 12.ª jornada a média mais baixa de golos esperados (xG) contra, apenas 0,7. Em Guimarães permitiu 2,3, mais 1,6.Os leões pressionaram nos minutos finais em busca do empate. O Vitória afastou o perigo como pôde, acumulando 40 alívios, mais 14 do que o seu máximo na Liga até ao duelo com os verdes e brancos.O Sporting atingiu um novo máximo de dribles tentados na Liga (28), batendo por um o seu anterior registo – a média da equipa é de 22,2. Destes lances, 11 foram concluídos com sucesso, com Gyökeres a contribuir com quatro (em oito tentados).Enorme Gonçalo Inácio, que esteve muito acima dos demais no Sporting. O central não só marcou um golo, como acertou 117 de 131 passes e acumulou 150 ações com bola, novo recorde da Liga 2023/24, com mais 20 do que o anterior registo mais alto.No regresso ao Castelo, Marcus Edwards esteve muito apagado. O extremo inglês disputou apenas seis duelos e perdeu-os todos, tendo metade deles sido com o central vimaranense Tomás Ribeiro.