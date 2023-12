V. Guimarães-Sporting: mais de 24 mil euros de multas aos minhotos e diretor de segurança suspenso

O V. Guimarães-Sporting, que terminou com triunfo vitoriano por 3-2 e que foi quentinho fora das quatro linhas, resultou numa série de decisões do Conselho de Disciplina que punem sobretudo o emblema vitoriano.Começando pela suspensão de Ricardo Matos, diretor de segurança, por 23 dias, por ter tido "um comportamento físico ou agressivo para com um adversário empurrando-o originando desta forma um conflito", sendo que o adversário em questão "foi Neto, jogador do Sporting", de acordo com o mapa de castigos. Esse foi o momento de confusão que marcou o período de compensações do jogo disputado no D. Afonso Henriques. O diretor de segurança foi ainda multado em 2.680 euros.Os minhotos foram castigados com um total de 24.112 euros: mil por atraso no início da 2.ª parte do jogo; 7.854 e também 7.140 euros por arremesso de objetos para o campo; 714 por inobservância de outros deveres; outros 714 por comportamento incorreto do público e 6.690 euros também pelo comportamento incorreto do público, especificamente pelo uso de artefactos pirotécnicos.Já o Sporting foi multado em pouco mais de 8 mil euros: 1.020 por cânticos a visar a Liga e o Vitória; 7.010 euros pelo uso de pirotecnia.