VAR "alimentado pela bateria e não pelo cabo": o motivo do apagão no FC Porto-Arouca

A "quebra de comunicação áudio e vídeo" que ocorreu perto dos 90 minutos do FC Porto-Arouca (1-1) - e que impossibilitou o árbitro de consultar as imagens televisivas no momento de analisar o primeiro penálti sobre Taremi - deveu-se ao facto de o aparelho ter ficado sem energia, por não estar ligado à corrente.Segundoapurou junto de fonte conhecedora do processo, "o técnico responsável pelas comunicações do VAR não reparou que o aparelho estava a ser alimentado pela bateria e não pelo cabo".Recorde-se que o árbitro Miguel Nogueira foi obrigado a contactar o VAR por telemóvel, acabando por decidir com base no que o videoárbitro lhe disse, dada a impossibilidade de ver as imagens do lance.