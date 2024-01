Vítor Pereira e o regresso a Portugal: «Imagino-me a voltar, mas em breve não»

O V Fórum de Treinadores da Liga Portugal contou com a presença especial de Vítor Pereira. O técnico, atualmente sem clube, foi convidado pela organização e acedeu, assumindo-se como uma voz de relevo na discussão.No final, o treinador, de 55 anos, esteve à disposição de responder às perguntas dos jornalistas e, após abordar o evento e o debate em si, falou também de temas à margem, como as eleições do FC Porto, o despedimento de José Mourinho e a vontade de regressar a Portugal."Estou a fazer um esforço para ter mais critério nas decisões, mas confesso que está a custar este período.""Imagino-me a voltar, mas em breve não."Os projetos no futebol são projetos do próximo jogo. Isso até em Inglaterra acontece. Inglaterra era um exemplo, com contratos de média-longa duração e até eles já mudaram. A sociedade é de consumo imediato, mastiga e deita fora. A sociedade está individualista, há pouco associativismo. Por isso é que chegamos aqui e falamos pouco. Tem de se quebrar o gelo, haver mais iniciativas destas. ""Não queria entrar em campanhas eleitorais. Sou treinador. Tudo o que seja futebol gosto de falar."