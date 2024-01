André Dhominique reforça Estrela da Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa direito brasileiro André Dhominique é o oitavo reforço do Estrela da Amadora no mercado de inverno, o terceiro oficializado no derradeiro dia para transferências, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

André Dhominique, de 20 anos, representava o Bahia desde os escalões de formação, tendo somado 37 encontros pela equipa principal do clube de Salvador, desde 2022.

É a sétima contratação dos 'tricolores', após o central Diogo Fonseca (ex-Sporting de Braga), os alas esquerdos Rúben Lima (ex-Famalicão) e Nilton Varela (ex-FC Porto B), os médios Leonel Bucca (ex-San Martín Tucumán, da Argentina) e Tashan Oakley-Boothe (ex-Blackpool, de Inglaterra) e ainda o avançado Rodrigo Pinho (ex-Coritiba, do Brasil).

Por outro lado, o Estrela da Amadora registou as saídas de dois brasileiros: o central Erivaldo Almeida, que rumou ao Marítimo, da II Liga, e o extremo Ronald Pereira, que estava emprestado pelo Grêmio Anápolis e se transferiu para os galeses do Swansea.

O Estrela da Amadora ocupa a 14.ª posição da I Liga de futebol, com 18 pontos, e visita na 20.ª jornada o Estoril Praia, 15.º, com os mesmos pontos, no domingo, pelas 18:00.