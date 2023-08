André Luiz chega hoje

Tal comoavançou na edição de ontem, o Estrela da Amadora reforçou-se com a contratação de André Luiz, por empréstimo do Flamengo. O avançado de 21 anos chega hoje à Reboleira e cumprirá a habitual bateria de exames médicos antes de se vincular até final da temporada. À margem do mercado, o Conselho de Disciplina puniu os tricolores com uma multa de 1.224 euros, por não terem facultado imagens das bancadas, no playoff com o Marítimo, a 3 de junho.