Bruno Brígido: «Não viemos para aguentar nada, viemos para disputar o jogo»

Bruno Brígido lamentou a derrota do Estrela da Amadora diante do Benfica, tendo-se mostrado, ainda assim, satisfeito com a sua exibição."Não viemos para aguentar nada, viemos para disputar o jogo. Do outro lado havia uma grande equipa e um grande ambiente. Acabámos por sofrer numa oportunidade que eles tiveram, mas ainda há muito campeonato", começou por dizer à BTV o guarda-redes do clube recém-promovido à Liga Betclic."Estudámos muito bem o adversário como sempre fazemos. Cumprimos com o que treinámos e às vezes há um desequilíbrio e acontece. Temos tudo para fazer um campeonato muito competente", acrescentou, para depois abordar a sua prestação entre os postes: "Faz parte do nosso trabalho. Fico feliz pela minha exibição, mas triste com o resultado."