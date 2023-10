E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Péssima notícia para o técnico Sérgio Vieira: Bruno Brigido vai estar fora dos relvados por um período de 3 a 4 meses. O guarda-redes lesionou-se na parte final do jogo com o Sp. Braga e confirma-se que a lesão na rótula direita obriga-o a uma longa paragem. Além do brasileiro, o médio Léo Cordeiro também é baixa por lesão, por duas a três semanas.