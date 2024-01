Bruno Brígido recupera de lesão e deverá ser titular contra o Vizela

Numa altura em que o plantel do Estrela da Amadora tem sido assolado por vários problemas físicos e também algumas suspensões – a última foi a do guarda-redes Dida, expulso com um vermelho direto na derrota (1-4) em casa com o Arouca –, Sérgio Vieira recebeu esta semana uma excelente notícia: Bruno Brígido já está totalmente recuperado da lesão e voltará à baliza na receção ao Vizela, este sábado.O guardião brasileiro de 32 anos, habitual titular dos tricolores, sofreu uma pancada na rótula direita há cerca de três meses, a 28 de setembro, na partida frente ao Sp. Braga no José Gomes, para a 7ª jornada, com um tempo de paragem estimado entre 3 e 4 meses. Agora, está de regresso e em condições físicas para assumir a titularidade. Já António Filipe, que contraiu uma fratura no metatarso da mão direita no início de novembro, esperando-se que tivesse de ficar de fora durante 2 ou 3 meses, ainda não debelou totalmente a lesão, pelo que não estará disponível neste jogo.Recorde-se que Dida assumiu a vaga desde que o veterano de 38 anos foi obrigado a parar, mas acabou por ser expulso na derrota caseira (1-4) diante do Arouca na última jornada, com Edmilson Cambila, o 4º guarda-redes do plantel, a ser lançado para o seu lugar nesse encontro, defendendo mesmo um penálti.