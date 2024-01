Diogo Fonseca reforça setor defensivo do E. Amadora

Diogo Fonseca vai reforçar o plantel do E. Amadora. O defesa-central, de 21 anos, vai ser emprestado pelo Sp. Braga até ao final da temporada. O acordo entre os dois clubes está alcançado e não contempla qualquer opção de compra, pelo que será uma questão de horas até os tricolores oficializarem a transferência.O jovem central tem sido um dos esteios da equipa B bracarense e, inclusive, esta temporada já realizou dois jogos pela equipa principal - frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões e na Taça de Portugal com o Rebordosa.Assim, a SAD satisfaz um pedido de Sérgio Vieira, que ainda ontem admitiu que iria chegar um reforço para a defesa. Para além de Diogo Fonseca, o emblema da Reboleira assegurou ainda a contratação do defesa-esquerdo Nilton Varela, que já se desvinculou do FC Porto e deverá ser apresentado em breve.