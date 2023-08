Diogo Salomão a treinar com os sub-23 do Estrela

Diogo Salomão começou a treinar com a equipa de sub-23 do E. Amadora. Afastado dos trabalhos da equipa principal, uma vez que não entra nas contas do técnico Sérgio Vieira, o avançado teve de se apresentar nos treinos.Com mais um ano de contrato com o emblema tricolor e sem chegar a acordo para a rescisão contratual, Diogo Salomão irá continuar a trabalhar até que seja encontrada uma solução que agrade às duas partes.Recorde-se que o internacional jovem por Portugal chegou à Reboleira em 2021 depois de duas temporadas no Santa Clara. Foi uma peça importante na subida do clube à 1ª Liga, tendo realizado 30 partidas, nas quais anotou 2 golos e 4 assistências.