E. Amadora garante empréstimo de Léo Jabá

Léo Jabá é reforço do E. Amadora, sabe. O extremo brasileiro de 24 anos do São Bernardo, da Série C daquele país, chega por empréstimo de uma temporada, com os tricolores a ficarem com opção de compra. V. Guimarães, Estoril, Gil Vicente, Chaves e Moreirense também estavam interessados no jogador internacional sub-20 pela canarinha, mas acabou por ser o Estrela a ganhar a corrida.Formado no Corinthians, estreou-se no futebol europeu nos russos do Akhmat Grozny, em 2017/18, transferindo-se para o PAOK, da Grécia, no ano seguinte, onde disputou a Liga dos Campeões. Passou ainda pelo Vasco da Gama, em 2021. Esta época, ao serviço do São Bernardo, marcou cinco golos e deu duas assistências em 15 jogos, distribuídos entre Campeonato Paulista e Série C.