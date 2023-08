E. Amadora multado em 1.265 euros na sequência do jogo com o V. Guimarães

Um regresso ao primeiro escalão que já está a causar despesas. O E. Amadora foi multado em 1.265 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), dos quais 245€ foram por cânticos ofensivos por parte dos adeptos tricolores para com Bruno Varela, guarda-redes vitoriano, e 1.020€ por "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos".Para além destas multas, foram ainda conhecidos os castigos de Sérgio Vieira, técnico do emblema da Reboleira, e de Miguel Lopes, expulso aos 20 minutos de jogo. Ambos foram suspensos por um jogo, mas no caso do treinador a multa aplicada foi algo superior (816€), uma vez que, segundo se pode ler no relatório de processos sumários divulgado pelo CA, "utilizou gestos e linguagem ofensiva": "dando um murro no banco dos técnicos e proferindo as seguintes palavras: 'isto é sempre tudo contra nós, sois muito fracos'". Por sua vez, para além de estar a contas com um processo disciplinar interno devido às declarações proferidas nas redes sociais sobre a arbitragem, quebrando, assim, o protocolo interno do clube, terá de pagar uma multa de 21 euros.