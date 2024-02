Estrela da Amadora contrata Tashan Oakley-Boothe

O médio inglês Tashan Oakley-Boothe foi hoje anunciado como reforço do Estrela da Amadora, da I Liga de futebol, depois de uma primeira metade de temporada no Blackpool, do terceiro escalão de Inglaterra.

Os amadorenses publicaram nas redes sociais fotografias do médio centro com as suas novas cores, enquanto o Blackpool emitiu um comunicado no sítio oficial na internet.

"O Blackpool Football Club pode anunciar que o contrato de Tashan Oakley-Boothe foi terminado por mútuo consentimento, permitindo-lhe agarrar uma nova oportunidade. O clube quer agradecer o empenho e desejar-lhe o melhor para o futuro", escreveram.

O futebolista, de 23 anos, realizou apenas 10 encontros ao serviço do Blackpool, oitavo classificado da terceira divisão inglesa, sem golos marcados, depois de passagens por Lincoln City, Stoke City e Tottenham, onde se formou e até se estreou, em 2017/18, na equipa principal, alinhando durante um minuto contra o Barnsley (1-0) na Taça da Liga.

É a sexta contratação dos 'tricolores', depois do central Diogo Fonseca (ex-Sporting de Braga), os alas esquerdos Nilton Varela (ex-FC Porto B) e Rúben Lima (ex-Famalicão), o médio Leonel Bucca (ex-San Martín Tucumán) e avançado Rodrigo Pinho (ex-Coritiba).

Por outro lado, o Estrela da Amadora registou as saídas de dois brasileiros: o central Erivaldo Almeida, que rumou ao Marítimo, da II Liga, e o extremo Ronald Pereira, que estava emprestado pelo Grêmio Anápolis e se transferiu para os galeses do Swansea.

O Estrela da Amadora, que perdeu na segunda-feira por 4-1 na receção ao campeão nacional Benfica, ocupa a 14.ª posição da I Liga de futebol, com 18 pontos, e visita na 20.ª jornada o Estoril Praia, 15.º, com 17, mas que tem menos um encontro disputado.