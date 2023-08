Estrela da Amadora e Diogo Salomão chegam a acordo para revogar contrato

O Estrela da Amadora, da Liga Betclic, e o experiente avançado Diogo Salomão chegaram a acordo para revogar o contrato, num anúncio feito esta quinta-feira através do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

"A Estrela da Amadora SAD e o jogador Diogo Salomão chegaram esta quinta-feira a um acordo para a revogação do contrato de trabalho que os vinculava até ao final da época 2023/24", informou o SJPF, presidido por Joaquim Evangelista, através do sítio oficial.

Diogo Salomão, de 34 anos, passou as duas últimas temporadas ao serviço do conjunto tricolor, clube em que iniciou a formação, totalizando 59 jogos e quatro golos marcados. "Quero desejar os maiores sucessos ao Estrela da Amadora e aos meus companheiros no regresso à Liga. O meu apoio ao grupo de trabalho será incondicional. Não posso deixar de agradecer ao Sindicato dos Jogadores, pela forma como me apoiou ao longo de todo este processo", afirmou o futebolista, em declarações reproduzidas pelo SJPF.

Também o presidente da SAD do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, comentou a saída de Diogo Salomão do plantel, que continua a ser orientado por Sérgio Vieira nesta época. "O Diogo Salomão foi sempre um profissional exemplar quando representou o Estrela, clube pelo qual fez questão de demonstrar o seu carinho publicamente. Quero também desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais, na certeza de que continua a fazer parte da família 'tricolor'. Expresso ainda a minha satisfação pela forma eficaz como o Sindicato dos Jogadores atuou nesta situação", disse o dirigente amadorense.

O dianteiro representou ainda Casa Pia, Real Massamá, Sporting e Santa Clara, em solo luso, somando passagens, no estrangeiro, pelos espanhóis do Deportivo da Corunha e Maiorca, pelos romenos do Dínamo Bucareste e também pelos sauditas do Al-Hazm.

O Estrela da Amadora anunciou também a rescisão com o jovem defesa central Rafael Tavares, de 21 anos, que fazia parte do grupo de trabalho do plantel principal, mas que nunca se estreou oficialmente, tendo apenas jogado pelas equipas B e sub-23.

A formação amadorense ocupa a 14.ª posição da I Liga, com três pontos, e visita o Portimonense, 17.º e penúltimo, com um ponto, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, numa partida que será dirigida por Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.