Estrela da Amadora instaura processo disciplinar a Miguel Lopes por críticas à arbitragem

O Estrela da Amadora instaurou um processo disciplinar ao capitão de equipa Miguel Lopes devido, sabe, às declarações proferidas nas redes sociais sobre a arbitragem, quebrando, assim, o protocolo interno do clube.Recorde-se que o defesa-central de 36 anos foi expulso na derrota (0-1) dos tricolores frente ao V. Guimarães devido a uma falta sobre Jota Silva, vindo depois a público questionar a decisão de Manuel Oliveira. "VAR e árbitro no seu melhor. Corto a bola e aqui está, quem devia ser expulso?", escreveu o internacional português, acompanhando com duas fotos: uma do lance em questão e outra de marcas bem vísiveis numa perna.