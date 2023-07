Extremo colombiano contratado ao Lusitânia dos Açores a treinar com a equipa principal

Uma das novidades da pré-temporada do Estrela da Amadora é a inclusão de Camilo Durán nos trabalhos da equipa principal. O extremo colombiano de 21 anos foi contratado ao Lusitânia dos Açores, onde se destacou com 19 golos em 20 jogos sob o comando de Ricardo Pessoa, ex-jogador e adjunto do Portimonense, ajudando à conquista do Campeonato de Futebol dos Açores e da Taça da AF Angra do Heroísmo, numa época que culminou com a subida ao Campeonato de Portugal.Chega à Reboleira a custo zero, uma vez estava em fim de contrato com o emblema da ilha Terceira. Antes de rumar aos Açores, Durán havia passado por empréstimo pelos sub-20 do Flamengo, tendo começado a carreira no Independiente Medellín, do seu país natal. Contratado para integrar o plantel dos sub-23, o canhoto – pode atuar em ambas as faixas do ataque – irá numa fase inicial treinar às ordens de Sérgio Vieira e, se impressionar, terá a possibilidade de continuar na primeira equipa.