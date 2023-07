Extremo Ronald Pereira continua mais um ano no E. Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo brasileiro Ronald Pereira vai continuar no Estrela da Amadora por mais uma temporada, através de nova cedência do Grémio Anápolis, anunciou esta sexta-feira o clube recém-promovido à Liga Betclic.

O dianteiro, de 22 anos, chegou ao conjunto tricolor na temporada transata, na qual somou 35 jogos e cinco golos, contribuindo para o regresso do Estrela à elite do futebol português, onde já não se encontrava desde a temporada 2008/09.

Ronald Pereira conta com passagens por Guarani, Atlético Goianiense e Corumbaense, para além do Grémio Anápolis, voltando agora a ser opção para o técnico Sérgio Vieira.

Os amadorenses já anunciaram como reforços os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1.º de Agosto), e ainda o avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil), tendo renovado contrato com o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e o avançado Kikas.

Por outro lado, saíram o central Rui Correia (Belenenses) e o ponta de lança João Silva.

O Estrela estreia-se na temporada 2023/24 frente ao Portimonense, num encontro a contar para a 1.ª fase da Allianz Cup, no reduto do adversário, no domingo, pelas 20h30.