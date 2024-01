FC Porto perguntou por Gaspar e há mais interessados: «Já recebemos duas propostas»

Kialonda Gaspar tem despertado o interesse de vários clubes e o mais recente é o FC Porto. O nosso jornal sabe que responsáveis do FC Porto abordaram a SAD tricolor no sentido de avaliarem eventuais condições para a transferência e respetivos moldes.





Paulo Lopo, presidente da SAD do E. Amadora, não confirmou a existência de conversações com os dragões, mas adiantou que já chegaram propostas pelo defesa de 26 anos. "Temos recebido várias abordagens, a mais recente da Rússia. E já recebemos duas propostas em concreto", revelou Paulo Lopo, em declarações aRecorde-se que o defesa-central está avaliado em um milhão de euros pelo portal 'Transfermarkt', mas tem uma cláusula de rescisão fixada nos 7,5 milhões de euros. Segundo apurámos, a estrutura liderada por Paulo Lopo só admite vender o central por valores próximos a essa referência. Gaspar tem sido uma das figuras do plantel de Sérgio Vieira, mantendo esse estatuto da época passada, quando foi um dos pilares da subida à 1ª Liga. Refira-se que o passe do internacional angolano, que se encontra a disputar a CAN, pertence na totalidade ao Estrela.

(notícia publicada inicialmente às 13h47 e atualizada às 14h25, com informação de que Paulo Lopo não confirmou contactos do FC Porto pelo jogador)