Guilherme Fernandes emprestado ao Betis

Guilherme Fernandes foi emprestado ao Betis. O E. Amadora anunciou que chegou a acordo com o emblema espanhol para a cedência do guardião até ao final da temporada, com a formação de Sevilha a garantir uma opção de compra no contrato. Antes de viajar para o país vizinho, o emblema tricolor assegurou a renovação contratual até 2026.O campeão e melhor guarda-redes da Liga Revelação vai integrar a equipa B do Betis e, sabe Record, já viajou para Espanha, tendo inclusive treinado esta manhã às ordens de Alberto González. Ao que foi possível apurar, o guarda-redes, de 22 anos, esteve muito perto de assinar pelo Leixões, mas o negócio acabou por cair.