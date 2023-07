Gustavo Henrique assina em definitivo pelo E. Amadora até 2026

Gustavo Henrique vai continuar no Estrela da Amadora. O extremo brasileiro de 24 anos, que jogou na última temporada cedido pelo Grêmio Anápolis, emblema da Série D do Brasil, assinou em definitivo pelos tricolores até junho de 2026, com a SAD a ficar com 60% do passe do jogador e tendo ainda a possibilidade de adquirir mais 20%.Em 2022/23, fez um total de 22 jogos (20 na condição de titular), tendo apontado 6 golos. Lesionou-se com gravidade em fevereiro, na deslocação ao terreno do Farense na 19.ª jornada, e não voltou a entrar em campo esta época, mas acabou por receber o voto de confiança da equipa técnica liderada por Sérgio Vieira e irá acompanhar o Estrela no regresso à 1.ª Liga.