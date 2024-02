Incidentes na receção ao Arouca valem multa de 1.632 euros ao Estrela da Amadora

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deliberou punir com multa de 1.632 euros o Estrela da Amadora na sequência dos incidentes ocorridos na receção ao Arouca.O jogo relativo à 15.ª jornada, disputado a 28 de dezembro, que terminou com resultado favorável aos visitantes por 4-1, e os tricolores reduzidos a dez, após expulsão de Dida, aos 71', ficou marcado pela altercação entre o guarda-redes do Arouca, De Arruabarrena, e o técnico de equipamentos do Estrela, Diogo Macário, já depois do apito final do árbitro João Pinheiro.Na sequência do incidente, os responsáveis do emblema da Reboleira, terminaram a ligação laboral com Diogo Macário. "É nossa prioridade contribuir incessantemente para a promoção do fair play desportivo, garantindo um espetáculo agradável, justo e seguro para todos os envolvidos. Mantemos o nosso compromisso com a integridade do jogo. Permanecemos inabaláveis tanto nas vitórias quanto nas derrotas, pois o futebol está sempre em primeiro plano na nossa abordagem", justificaram os tricolores nas redes sociais.