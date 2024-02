Manuel Keliano, médio angolano que voltou há cerca de uma semana da CAN, ainda está a contas com problemas físicos e, depois de ter falhado o jogo com o Portimonense na última jornada, segue em dúvida para a deslocação ao Dragão. Quem continuará de fora é o central Miguel Lopes, com uma lesão no joelho direito já desde novembro.