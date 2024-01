Kialonda Gaspar "satisfeito" com o interesse de alguns clubes

Kialonda Gaspar continua em destaque na CAN, sendo totalista nos dois jogos disputados por Angola na prova. Desafiado a pronunciar-se sobre o interesse que tem suscitado na reabertura do mercado de transferências, à margem dos trabalhos dos Palancas Negras, o central de 26 anos do Estrela da Amadora começou por... 'jogar à defesa'."No último jogo com o meu clube, eu abordei um assunto idêntico. Quando estou no clube, não falo da selecção, e quando estou na selecção, não falo do clube. Acontece o que tiver de acontecer, se Deus quiser dará certo, ou não, não sei. Não sei o que está realmente a acontecer no clube. Estou focado na seleção, o meu foco é a seleção. Quando estiver no clube, o meu foco será o clube", sustentou o jogador dos tricolores.Confrontado com o nome de potenciais pretendentes, como FC Porto, Lile ou CSKA Moscovo, Gaspar ainda concedeu: "Para um jogador profissional, é sempre bom ouvir coisas boas. Não vou mentir, se isso acontecer, estarei muito feliz. Não só eu, mas as pessoas que me acompanham, as pessoas que me amam, as pessoas que me querem bem de verdade." O central rematou: "Mas agora não estou para falar desses assuntos."