Léo Cordeiro: «A equipa portou-se bem e a não há muito a lamentar»

Léo Cordeiro diz que o primeiro golo do FC Porto acabou por afetar a equipa do Estrela da Amadora (), mas também fez questão de sublinhar que não há nada a apontar ao grupo."Acho que faltou um pouco de atenção no primeiro golo. Sabíamos que seria um jogo complicado, mas a equipa portou-se bem e a não há muito a lamentar. A reação foi positiva. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Tentámos jogar, mas nem sempre fomos felizes. Somos um grupo unido e quem chegou está a entrosar-se para ajudar o Estrela a subir na tabela", disse o médio brasileiro de 28 anos, em declarações à Sport TV.