Luís Matos: «Sem as duas lesões provavelmente o resultado seria outro»

Luís Matos, treinador-adjunto do Estrela da Amadora que orientou a equipa na ausência do castigado Sérgio Vieira, lamentou as lesões de João Reis e de Mansur frente ao Benfica, visto que considerou terem tido influência no resultado final do encontro, que terminou com a vitória encarnada por 2-0."Saímos frustrados porque perdemos. Apesar de ter sido um jogo em que fomos muito competitivos e conseguimos neutralizar todas as qualidades do jogo do Benfica e também a nível individual. Mas depois fomos condicionados pela primeira lesão [João Reis] e pela segunda, em que não pudemos fazer substituições e acabámos o jogo muito condicionados e isso refletiu-se no resultado. Estou convencido de que, sem estas lesões, íamos disputar o jogo mais até ao fim e, provavelmente, o resultado seria outro. Esta equipa tem um espírito de sacrifício como foi demonstrado por Mansur que, mesmo lesionado, se manteve até ao final como herói para ajudar a equipa. Isso reflete-se no espírito que há no Estrela que vai continuar competitivo e a lutar por melhores resultados", começou por referir Luís Matos à BTV, justificando depois as três alterações efetuadas em simultâneo no segundo tempo."Foi para dar frescura física. Havia jogadores em défice e, como estamos no início da época, foi essa a ideia, mas também tentar chegar mais próximo da baliza do Benfica e procurar marcar", apontou, assumindo ter acreditado noutro resultado à medida que o nulo ia persistindo no marcador."Acreditamos sempre quando se joga num campo de uma equipa como o Benfica e, quanto mais tempo passa e aguentamos o 0-0, pode acontecer sempre um resultado positivo numa jogada de transição. Tivemos chances para fazer melhor e com mais eficácia do que fizemos", concluiu.