Mansur: «Os últimos três minutos da primeira parte desestabilizaram a equipa»

Mansur foi o porta-voz do balneário do Estrela da Amadora após a goleada sofrida () na receção ao Benfica."Quero agradecer o apoio dos nossos adeptos. Apoiam-nos em todos os jogos. Entrámos bem no jogo, começámos a ganhar e a jogar de igual para igual contra uma grande equipa. Nos três minutos finais da primeira parte sofremos e isso desestabilizou a equipa. O que aconteceu? Vem-me à cabeça que ficámos sem um jogador. O jogo estava um pouco partido e aproveitaram esse momento. Têm qualidade também. Com a expulsão, a equipa correu mais. O grupo merece muito mais. Não interessa quantas vezes caímos, mas como nos levantamos. Vamos lutar até ao fim pelos objetivos", disse o defesa brasileiro, à Sport TV, complementando:"Entramos em todos os jogos para ganhar. É a nossa mentalidade. Trabalhamos muito para obtermos os resultados. Eles vão aparecer. O nosso objetivo vai ser cumprido."