Mansur treina limitado

A apenas dois dias da receção ao FC Porto, na Reboleira, o técnico Sérgio Vieira tem mais uma boa notícia no que diz respeito ao plantel. Depois da recuperação do lateral-esquerdo João Reis, que deverá voltar a ser opção diante dos dragões, Mansur também está de regresso ao relvado, ainda que com limitações físicas devido a uma rotura muscular na coxa esquerda, sofrida no final do jogo contra o Benfica na Luz, para a 2.ª jornada da Liga Betclic. O central brasileiro de 30 anos, habitual titular nos tricolores, continua em dúvida. Entretanto, o médio Manuel Keliano foi ontem titular na goleada sofrida por Angola contra o Irão (0-4). Já Kialonda Gaspar não foi utilizado.