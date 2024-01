Médio argentino Leonel Bucca a caminho do Estrela da Amadora

Depois de garantir a chegada do avançado brasileiro Rodrigo Pinho, o Estrela da Amadora está prestes a concretizar mais uma contratação para reforçar o plantel às ordens do técnico Sérgio Vieira. Trata-se do médio argentino Leonel Bucca, de 24 anos, que terminou contrato recentemente com o San Martín de Tucumán, clube da segunda divisão daquele país, e vai assinar até junho de 2026, apurouO centro-campista, robusto fisicamente (1.90m), canhoto e atualmente avaliado em 300 mil euros no portal 'Transfermarkt', encontra-se bem encaminhado para ser a segunda aquisição de inverno dos tricolores e a custo zero, tal como Pinho, que rescindiu com o Coritiba. Também estava na mira do Aucas, do Equador, mas a SAD amadorense chegou-se à frente, faltando apenas limar algumas arestas.Formado no Unión de Santa Fe, Bucca estreou-se a nível sénior em 2021, passando ainda pelo Deportivo Riestra nesse mesmo ano por empréstimo, somando 29 jogos e 1 golo marcado. Na época seguinte, regressou ao clube formador, terminando com 1 remate certeiro em 16 partidas. Já em 2023, com a camisola do San Martín de Tucumán, marcou 3 vezes em 31 encontros, sendo titular em 27.