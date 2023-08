Miguel Lopes critica árbitros: «VAR e árbitro no seu melhor. Eu é que levo vermelho»

Miguel Lopes foi expulso na derrota diante do V. Guimarães (0-1) e recorreu às redes sociais para criticar a decisão do árbitro Manuel Oliveira e do vídeo-árbitro (VAR) Rui Oliveira.

"VAR e árbitro no seu melhor. Eu é que levo vermelho", escreveu o defesa de 36 anos numa ‘story’ do Instagram, exibindo a sua perna direita mal tratada e deixando um ‘emoji’ a aplaudir (ver foto). Noutra ‘story’, o internacional português partilhou uma imagem do lance com Jota Silva e questionou: "Corto a bola. Quem devia ser expulso?"

O lance ocorreu ao minuto 20 do duelo na Reboleira e Manuel Oliveira levou imediatamente a mão ao bolso para exibir o cartão vermelho a Miguel Lopes, perante protestos do defesa e restantes jogadores do Estrela. Sem indicação contrária ou de dúvida por parte do VAR, o juiz manteve a decisão. No final do jogo, de resto, o técnico dos tricolores, Sérgio Vieira, que também foi expulso, lamentou a "decisão duvidosa" da equipa de arbitragem.