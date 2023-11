Nem pedir desculpa salvou Sérgio Vieira: técnico suspenso 1 jogo e multado em 1.224 euros

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, foi punido com um jogo de suspensão e 1.224 euros de multa após a expulsão na partida da última jornada da Liga Betclic, frente ao Moreirense (0-1).O técnico de 40 anos "entrou no terreno de jogo para protestar uma decisão da equipa de arbitragem, fazendo o gesto de bola e gritando 'foi só bola!'" e "na área técnica fez o gesto ofensivo 'tapado que não vê', abanando a mão à frente da cara de forma repetida."Após a partida, Sérgio Vieira, juntamente com o delegado João Faria - também foi expulso devido a protestos no mesmo lance (8 dias de suspensão e 240€ de multa) - dirigiram-se ao balneário dos árbitros e pediram desculpa pelo que se sucedeu.Para além destes dois elementos, mais dois tricolores foram sancionados nesta partida. O auxiliar técnico Diogo Macário foi punido com um jogo de castigo e coima de 612€ por se dirigir à equipa de arbitragem de forma grosseira: "Isto é uma vergonha! Vai para o c...!" Já Rodrigo Aranha, diretor de campo, terá de pagar 90€ de multa por, após o apito final, ter entrado no terreno de jogo e reagido a uma provocação de um elemento do Moreirense: "Não mandas aqui, c...! Não provoques, c...!"