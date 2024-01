Nilton Varela deixa FC Porto e assina pelo Estrela da Amadora até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmado: Nilton Varela é jogador do Estrela da Amadora. O ala de 22 anos desvinculou-se do FC Porto e reforça o plantel às ordens de Sérgio Vieira como jogador livre.O lateral-esquerdo, que se notabilizou pelo B SAD, fez esta época 12 jogos pela equipa B dos dragões, fazendo três assistências.Sem encargos, Nilton Varela vincula-se com os tricolores até 2025.