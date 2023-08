Pedro Mendes a um passo do Estrela da Amadora

Pedro Mendes, central de 32 anos que terminou contrato com os franceses do Montpellier, está prestes a chegar a acordo com o Estrela da Amadora por uma época mais uma de opção.O jogador nascido na Suíça e internacional português formado no Sporting construiu a carreira com passagens pelo futebol helvético (Servette), espanhol (Real Madrid), italiano (Parma e Sassuolo) e francês (Rennes e Montpellier - nas últimas seis épocas). A notícia foi avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda e foi confirmada por