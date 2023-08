Pedro Mendes certo por um ano no eixo da defesa do Estrela

O Estrela da Amadora assegurou a contratação de Pedro Mendes, central nascido há 32 anos em Neuchâtel, na Suíça, e formado no Sporting, tal comoavançou emO jogador desvinculado dos franceses do Montpellier, que representou nas últimas seis épocas, assina um contrato válido por uma temporada (mais uma de opção) com o emblema da Reboleira.Tendo começado por dar os primeiros pontapés na bola no Real, transitou para os juvenis do Sporting em 2005, deixando os leões sete anos depois, após empréstimos ao 'seu' Real, ao Servette e ao... Real Madrid (tendo mesmo feito um jogo pela equipa principal dos merengues, além das 23 partidas disputadas pelo Castilla, nas quais marcou um golo).Pelo Sporting, na atípica época 2012/13, fez três jogos pela equipa principal e participou em 31 desafios da equipa B. Seguiu, depois, para Itália (Parma e Sassuolo) e fixou-se em França (Rennes e Montpellier).É agora chegada a hora para voltar a Portugal e representar o Estrela da Amadora.