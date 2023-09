Pedro Mendes só depois da paragem para as seleções

Contratado aos franceses do Montpellier, Pedro Mendes ainda terá de esperar pelo menos mais um mês para fazer a estreia com a camisola do Estrela da Amadora. O central, de 32 anos, segue num processo de reabilitação física exigente, iniciado quando chegou ao emblema da Reboleira.Recorde-se que na última temporada o internacional português realizou apenas 1 encontro (um total de 12 minutos) devido a uma grave lesão contraída num joelho logo no início da época, em agosto, isto já depois de ter rompido os ligamentos em 2021/22, contrariedade que o obrigou a parar durante um ano.Por isso, a equipa técnica comandada por Sérgio Vieira não quer forçar um regresso precoce aos relvados e tem a expectativa de começar a utilizar, aos poucos, o jogador durante a próxima paragem para as seleções, em meados de outubro, em futuros jogos-treino que se venham a realizar.