A inclusão de Pedro Sá no onze, no triunfo (1-0) frente ao Casa Pia, foi uma das principais novidades no E. Amadora. O médio de 29 anos, contratado ao Portimonense, foi titular pela primeira vez esta época, ao lado de Aloísio, envergou a braçadeira de capitão e poderá manter-se nas opções de Sérgio Vieira.