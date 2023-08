Processo disciplinar a Miguel Lopes encerrado: «Levou uma multa e está integrado»

Após a expulsão aos 21' no jogo com o V. Guimarães, Miguel Lopes fez uma publicação nas redes sociais a questionar a equipa de arbitragem de Manuel Oliveira, vendo ser-lhe instaurado um processo disciplinar por violar o regulamento interno do E. Amadora.Esta sexta-feira, à margem da antecipação do jogo deste sábado na Luz (20h30) com o Benfica, o presidente da SAD tricolor, Paulo Lopo, fez questão de esclarecer a situação do capitão da equipa da Reboleira."Foi aberto um processo disciplinar ao Miguel [Lopes], já foi resolvido. Mostrou o seu caráter e o comportamento que se deve ter não só como jogador, mas como capitão e aceitou de uma forma correta, como seria de esperar, o castigo que lhe foi aplicado, levou uma multa e está integrado", esclareceu Paulo Lopo, enfatizando: "Os valores que o Estrela da Amadora defende passam pelo respeito pelo trabalho dos outros e focarmo-nos naquilo que podemos modificar, que somos nós próprios, e não os outros. Temos muita consideração por ele", afiançou.O técnico Sérgio Vieira deixou a garantia que o defesa de 36 anos vai continuar a envergar a braçadeira dos tricolores. "São situações pontuais que fazem parte do grande líder que ele é, do grande ser humano, do grande jogador, com uma carreira fantástica, qualquer um erra. Não abala em nada o valor de grande capitão que é e vai continuar a ser. Vai continuar a ser uma opção válida dentro de campo e como líder", assegurou.