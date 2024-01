Rodrigo Pinho reforça o ataque do E. Amadora

Rodrigo Pinho é o primeiro reforço de inverno do Estrela da Amadora. O avançado brasileiro, de 32 anos, desvinculou-se esta quarta-feira do Coritiba e assinou por uma temporada e meia pelos tricolores, isto é, até junho de 2025. O antigo ponta de lança do Benfica somou 5 golos e 1 assistências em 26 jogos em 2023 pelo emblema do Paraná, que terminou no penúltimo lugar do Brasileirão e desceu à Série B.Na Reboleira, Pinho, que regressa a Portugal após ter representado Sp. Braga, Nacional, Marítimo e Benfica, encontrará a concorrência de Ronaldo Tavares, Kikas, André Luiz e Ndour, as outras quatro opções para o centro do ataque à disposição do treinador Sérgio Vieira.