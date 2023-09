Ronald Pereira: «Fomos superiores, tivemos mais ocasiões»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ronald Pereira considerou que o Estrela da Amadora não merecia ter perdido com o FC Porto. "A nossa equipa está de parabéns. Do outro lado estava uma formação competitiva. Não é este resultado que nos vai abalar. Há muitos jogos pela frente", começou por referir o extremo.E acrescentou: "É triste perder em casa, mas demos o nosso máximo. Queríamos a vitória. Fomos superiores, tivemos mais ocasiões, mas o futebol também é isto. O Estrela da Amadora quer deixar uma imagem positiva no campeonato e vamos continuar o nosso trabalho nesse sentido."