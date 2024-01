Ronald Pereira deixa o Estrela da Amadora e ruma ao Swansea

Ronald Pereira, extremo de 22 anos do Estrela da Amadora, está de saída para os ingleses do Sanwseaapurou que o jogador está a acertar a transferência para o emblema do Championship por verbas a rondar 1,5 e 2 milhões de euros.Cedido por empréstimo pelos brasileiros do Grêmio Anapólis, o jogador tem detidos pelo Estrela da Amadora 25% dos direitos económicos do seu passe, pelo que o emblema da Reboleira encaixa cerca de meio milhão de euros com a transferência do avançado.Esta época, Ronald Pereira participou em 20 jogos da equipa comandada por Sérgio Vieira, marcando um golo e fazendo uma assistência. Na campanha 2022/23, que marcou o regresso do Estrela ao patamar principal do futebol nacional, o dono da camisola 90 tricolor foi a jogo por 35 ocasiões, contribuindo com cinco tiros certeiros e fazendo duas assistências.